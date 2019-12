Photo : YONHAP News

Tham dự hội nghị quốc tế thảo luận về cơ chế hòa bình mới cho khu vực Đông Bắc Á do Trung tâm nghiên cứu ngoại giao và an ninh thuộc Viện nghiên cứu ngoại giao quốc gia Hàn Quốc (IFANS) tổ chức ngày 4/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa khẳng định chiến tranh sẽ không nổ ra trên bán đảo Hàn Quốc trong bất cứ tình huống nào.Phát biểu trên được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Bắc Triều Tiên thực thi thỏa thuận phi hạt nhân hóa giữa hai nước, đồng thời để ngỏ khả năng "sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết".Bà Kang nhắc lại "ba nguyên tắc" của lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong bài phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trước khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9 vừa qua, đó là không dung thứ chiến tranh, bảo đảm an toàn lẫn nhau, và thịnh vượng chung.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kang cho biết Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, để miền Bắc có thể tiếp tục đối thoại, tiến tới phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trụ cột quan trọng trong hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, cũng như khu vực Đông Bắc Á, ở cả hiện tại và tương lai.Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước đã nhận định về những thay đổi của tình hình Đông Bắc Á, như đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tìm kiếm hướng đi ngoại giao cho Hàn Quốc. Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in và cựu Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Yun cũng tham dự sự kiện này.