Chính giới phản ứng trái chiều về quyết định cử binh tới eo biển Hormuz của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã có những phản ứng trái chiều về quyết định mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) nhằm bảo vệ riêng lẻ eo biển Hormuz của Chính phủ.Đa số các đảng đều tôn trọng quyết định của Chính phủ, song một số đảng đối lập lại cho rằng quyết định trên chưa được nhất trí tại Quốc hội. Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý còn bày tỏ lập trường phản đối rõ ràng.Trong buổi họp báo ngày 21/1, người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-jung khẳng định quyết định mở rộng khu vực tác chiến của lực lượng hải quân Cheonghae được đưa ra dựa trên lợi ích tổng thể của quốc gia, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an toàn hàng hải cho tàu thuyền.Bà Lee cho rằng eo biển Hormuz là khu vực có liên quan tới an toàn năng lượng, lợi ích kinh tế của Hàn Quốc, nên việc thực thi nghĩa vụ quốc tế trong phạm vi tối thiểu là không thể tránh khỏi. Do đó, đảng cầm quyền tôn trọng quyết định của Chính phủ.Người phát ngôn đảng đối lập Hàn Quốc tự do Kim Seong-won cũng cho biết việc cử binh tới eo biển Hormuz là tất yếu, xét tới tầm quan trọng chiến lược khi hơn 70% lượng dầu nhập khẩu của Hàn Quốc đi qua eo biển này, cũng như an toàn của công dân nơi đây.Tuy nhiên, người phát ngôn Kim lấy làm tiếc vì Chính phủ đã loại trừ đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội trong quá trình ra quyết định cử binh. Đồng thời, khi có thay đổi về khu vực tác chiến, nhiệm vụ, thời gian, ngân sách đều phải trải qua các bước phê chuẩn của Quốc hội.Trong khi đó, nghị sĩ Yoon Sang-hyun thuộc đảng Hàn Quốc tự do, hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, lại cho rằng Quốc hội không cần phải đồng ý với quyết định cử binh của Chỉnh phủ.Người phát ngôn đảng Tương lại Chính nghĩa Kim Jung-hwa cũng nhận định lựa chọn của Chính phủ là vì lợi ích tối đa của quốc gia. Dù vậy, phạm vi tác chiến và nhiệm vụ của lực lượng hải quân Cheonghae cần được Quốc hội phê chuẩn, bởi vấn đề này có ảnh hưởng lớn tới sinh mạng và tài sản của người dân.Thông qua người phát ngôn, đảng Bảo thủ mới cũng bày tỏ tôn trọng quyết định của Chính phủ, nhưng quyết định này cần tuân thủ quy trình phê chuẩn của Quốc hội.Ngược lại, đảng Hòa bình dân chủ phản đối quyết định của Chính phủ, cho rằng việc cử binh tới eo biển Hormuz là động thái gây chiến, gây thù địch với nước có quan hệ thân hữu là Iran.Chủ tịch đảng Công lý Sim Sang-jung cũng phản đối bất cứ quyết định cử binh nào gây thù địch với Iran. Bà Sim nhấn mạnh dự thảo gia hạn hoạt động của lực lượng hải quân Cheonghae được Quốc hội phê chuẩn năm ngoái là nhằm mục đích ngăn chặn hải tặc. Do đó, quyết định lần này của Chính phủ cần phải được Quốc hội thông qua.