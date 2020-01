Hàn Quốc tham gia vào liên minh tình báo

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 26/1 đưa tin cơ quan tình báo của 5 nước tham gia liên minh tình báo "Five Eyes" (Ngũ nhãn) bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand đã ra mắt phiên bản mở rộng "Five Eyes" có thêm sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, nhằm xây dựng nền tảng hợp tác về tình báo liên quan đến Bắc Triều Tiên, không chỉ dừng lại ở việc phân tích tên lửa đạn đạo.Trong cuộc họp giữa 8 nước tham gia vào liên minh "Five Eyes" mở rộng diễn ra vào mùa thu năm ngoái, các nước đã thảo luận về phương thức thu thập thông tin tình báo liên quan đến Bắc Triều Tiên.Trong thời gian qua, 8 nước này đã tiến hành hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển trái phép trên biển của tàu thuyền Bắc Triều Tiên, lấy tàu Blue Ridge thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ hoạt động ở thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) làm sở chỉ huy. Tuy nhiên, giữa cơ quan tình báo các nước vẫn chưa có một khung hợp tác chính thức.Ngoài ra, các nước đã đề xuất kế hoạch là phát triển khung hợp tác nhằm chia sẻ thông tin tình báo, kìm hãm sức ép của Trung Quốc với các nước láng giềng, cũng như sự uy hiếp của quốc gia này đối với các lĩnh vực mới như vũ trụ, an ninh mạng.Liên minh "Five Eyes" được thành lập sau Thế chiến II, ban đầu chỉ có sự tham gia của Mỹ và Anh nhằm chia sẻ các thông tin tình báo tuyệt mật, sau đó được mở rộng thành 5 quốc gia nói tiếng Anh. Các nước này hiện đang chia sẻ thông tin tình báo, khai thác thông tin từ hệ thống nghe lén toàn cầu Echelon của Mỹ.