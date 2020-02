Bóng đá nữ Hàn Quốc thắng đậm 7-0 trước Myanmar trong vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc đã có trận đấu mở màn ấn tượng, hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 lần đầu tiên trong lịch sử.Tại trận đấu đầu tiên của vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, bảng A, khu vực châu Á, diễn ra tại sân vận động World Cup Jeju ngày 3/2, đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc do huấn luyện viên trưởng người Anh Colin Bell dẫn dắt đã giành chiến thắng giòn giã 7-0 trước đối thủ Myanmar. Trong đó, Ji So-yun và Park Yee-un đóng góp mỗi người hai bàn thắng. Như vậy, ở tổng cộng 6 lần đụng độ trong lịch sử, bóng đá nữ Hàn Quốc đã giành cả 6 trận toàn thắng trước Myanmar.Ngay từ đầu trận đấu, các nữ cầu thủ Hàn Quốc đã triển khai tấn công quyết liệt. Ji So-yun ghi bàn từ chấm phạt đền ngay ở phút thứ 6 của hiệp 1. Mặc dù các cầu thủ Myanmar phòng ngự rất chặt, nhưng các cô gái xứ kim chi đã ghi tiếp bàn thắng thứ hai ở phút thứ 37 hiệp 1 bằng cú sút chân phải của Lee So-dam ngay chính diện khu vực 16m 50. Thế trận phòng thủ của Myanmar bị phá vỡ, đội tuyển Hàn Quốc ghi thêm 5 bàn thắng nữa trong hiệp hai do công của Ji So-yun (phút thứ 7), Park Yee-un (phút thứ 8 và phút thứ 26), Yeo Min-ji (phút thứ 36), và Lee Geum-min (phút bù giờ hiệp 2).Đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối mặt với đội tuyển nữ Việt Nam tại sân vận động World Cup Jeju ngày 9/2 tới. Bắc Triều Tiên nằm cùng bảng với Hàn Quốc nhưng đã xin rút lui. Nếu vượt qua Việt Nam giành vị trí nhất bảng A, Hàn Quốc sẽ lọt tiếp vào vòng "play off" (tranh vé vớt), thi đấu với đội đứng thứ hai bảng B (gồm Trung Quốc, Australia, Đài Loan, Thái Lan), cạnh tranh vé tham dự Olympic Tokyo.