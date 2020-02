Hyundai dừng một số dây chuyền sản xuất ô tô trong nước do thiếu nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp chế tạo Hàn Quốc đang chịu thiệt hại lớn từ dịch virus corona chủng mới. Hãng ô tô Hyundai đã dừng hoạt động một số dây chuyền sản xuất ở nhà máy tại thành phố Ulsan từ sáng 4/2. Nhà máy Ulsan đang sản xuất dòng xe Genesis, Tucson, xe ô tô chạy bằng điện và hydro Nexo.Sáng cùng ngày, công đoàn công ty đã tổ chức một buổi tọa đàm, thảo luận về đề xuất dừng hoạt động nhà máy của phía công ty. Ngày 3/2, Hyundai thông báo bất đắc dĩ phải dừng hoạt động một số dây chuyền sản xuất do gặp trở ngại về nguồn cung phụ tùng dây điện từ Trung Quốc. Hãng vẫn chưa đưa ra thời gian làm việc trở lại cụ thể.Hãng ô tô Kia cũng cắt giảm sản lượng ở một số nhà máy từ ngày 3/2 với lý do tương tự. Hãng ô tô Ssangyong thông báo dừng sản xuất ô tô tại nhà máy ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) từ ngày 4-12/2.Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử gia dụng của hãng điện tử Samsung, LG, nhà máy pin của hãng SK Innovation tại Trung Quốc, đang phải kéo dài thời gian nghỉ đến ngày 8-9/2 theo chính sách của chính quyền sở tại. Các doanh nghiệp lo ngại sẽ phải tiếp tục cho người lao động Trung Quốc nghỉ dài hơn.Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang lao đao. Nhiều doanh nghiệp giảm doanh thu, hoãn ra mắt sản phẩm mới do không đủ nguồn cung nguyên vật liệu, phụ tùng. Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 20 tỷ won (gần 17 triệu USD) vốn khẩn cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương.