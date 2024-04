Thành phố Seoul công bố quy hoạch tổng thể về không gian nổi sông Hàn

Photo : YONHAP News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 24/4 công bố "Quy hoạch tổng thể thúc đẩy không gian nổi sông Hàn" nhằm xây dựng "Seoul, thành phố ven sông" cho tới năm 2030. Bản quy hoạch lần này là phần tiếp theo của dự án "Great Hangang" có mục tiêu xây đô thị ven sông được chính quyền thành phố công bố vào tháng 3 vừa qua.Nội dung quy hoạch đặt trọng tâm vào việc xây dựng cảnh quan môi trường nổi, đa dạng hóa hoạt động trên mặt nước để mang lại những trải nghiệm sống động, xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị cho thủ đô Seoul.Kế hoạch được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế 925,6 tỷ won (675,45 triệu USD) và hơn 6.800 việc làm. Tổng ngân sách dự án là 550,1 tỷ won (401,4 triệu USD), trong đó có 313,5 tỷ won (228,77 triệu USD) huy động từ khối tư nhân và 236,6 tỷ won (172,6 triệu USD) từ ngân sách thành phố.Trước tiên, không gian nổi sông Hàn sẽ được tái sinh thành một không gian thường ngày cho người dân, với các tòa nhà văn phòng và khách sạn nổi. Tòa nhà văn phòng nổi sẽ do khối Nhà nước và tư nhân cùng xúc tiến để nâng cao tính công ích, và chia sẻ gánh nặng tài chính.Khách sạn nổi sẽ được xây dựng gần khu vực sân khấu nổi ở Yeouido, do Công ty nhà ở và đô thị Seoul (SH) tiến hành nghiên cứu khả thi trong năm nay, lựa chọn đơn vị tư nhân tham gia vào năm sau, và bắt đầu khởi công vào năm 2026.Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng một khu ăn uống nổi để khách du lịch có thể vừa ngắm cảnh sông Hàn, vừa thưởng thức ẩm thực thế giới; và vận hành hệ thống "xe buýt nổi" như một phương tiện giao thông công cộng, phương tiện du lịch.Thị trường Oh Se-hoon cho biết không gian trên mặt nước của sông Hàn sẽ được tái sinh thành một nơi sinh hoạt thường ngày cho tất cả người dân, thay vì chỉ để ngắm nhìn như trước. Thành phố đặt mục tiêu mở ra thời đại 10 triệu người sử dụng không gian nổi sông Hàn cho tới năm 2030, vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí trên mặt nước, vừa tạo ra việc làm và hiệu quả kinh tế, trở thành động lực tăng trưởng cho thủ đô Seoul.