Ngành sản xuất Hàn Quốc đối mặt với nhiều khó khăn do dịch virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch virus corona chủng mới.Hãng ô tô Kia đã ngừng hoạt động nhà máy sản xuất các dòng xe chủ lực của hãng ở xã Soha (thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi) từ ngày 10/2. Nhà máy này sản xuất bình quân mỗi ngày hơn 1.000 chiếc xe ô tô, song Kia buộc phải dừng hoạt động do thiếu linh kiện bộ dây dẫn điện (wiring harness) nhập từ Trung Quốc. Hãng vốn quyết định ngừng hoạt động tới ngày 11/2, song nay đã phải hoãn thêm hai ngày nữa.Tuần trước, hãng ô tô Hyundai và hãng Hyundai Kia cũng đã cho đóng cửa tất cả các nhà máy.Dù vậy, nhiều nhà máy ở Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại, cung cấp được một số linh kiện, giúp cải thiện phần nào tình hình ngưng trệ sản xuất của các hãng ô tô trong nước.Hãng Hyundai Kia đã bắt đầu nối lại hoạt động một phần từ ngày 11/2. Hãng ô tô Ssangyong và Renault Samsung cũng hoạt động trở lại lần lượt vào ngày 13/2 và 17/2. Tuy nhiên, khó có thể nói các nhà máy sẽ hoạt động bình thường ngay trở lại.Từ ngày 10/2, chỉ có một nửa số nhân viên của 37 nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở Trung Quốc đi làm trở lại. Tình hình sẽ có nhiều thay đổi do biện pháp hạn chế di chuyển ở Trung Quốc, khiến các doanh nghiệp ô tô vừa và nhỏ và các nhà thầu không khỏi lo lắng.Ngoài ngành sản xuất, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng khó có thể dự đoán thời điểm phục hồi hoàn toàn trở lại.Giới doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận định tác động từ dịch virus corona chủng mới có thể kéo dài ít nhất một tháng cho tới nhiều nhất là nửa năm, đe dọa tới ngành sản xuất và xuất khẩu trong nước.Chính phủ dự kiến sẽ công bố đối sách hạn chế thiệt hại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong ngày 12/2.