Lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp lớn giảm một phần ba trong hai năm qua

Trang web đánh giá tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc "CEO Score" ngày 17/2 công bố tài liệu phân tích kết quả kinh doanh của 86 trên 100 doanh nghiệp đứng đầu về giá trị vốn hóa thị trường năm 2019. Đây là những doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 tính đến ngày 14/2.Theo đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 1.608.978,8 tỷ won (1.360,5 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 101.944,2 tỷ won (86,2 tỷ USD), lợi nhuận ròng đạt 64.915,4 tỷ won (54,9 tỷ USD). Đặc biệt, lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp lớn đã giảm tới 35,9% so với năm 2018, và giảm 32,1% so với năm 2017.Xét theo 19 lĩnh vực kinh doanh, 10 lĩnh vực có lợi nhuận kinh doanh giảm so với hai năm trước. Lợi nhuận của các doanh nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin, trong đó có điện tử Samsung và SK Hynix, đã giảm tới 54,6%, từ 73.016,1 tỷ won (61,7 tỷ USD) năm 2017 xuống 33.157,2 tỷ won (28 tỷ USD) năm 2019. Nguyên nhân được phân tích là do lĩnh vực chíp bán dẫn rơi vào đình trệ, cùng ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.Lợi nhuận kinh doanh ở lĩnh vực hóa học, dầu mỏ cũng giảm 61,4%, lĩnh vực dịch vụ giảm 23,1%, thép giảm 27,3%, bảo hiểm giảm 27,5%. Tuy nhiên, lợi nhuận lĩnh vực ngân hàng tăng 19,7%, mức tăng lớn nhất. Lợi nhuận lĩnh vực đóng tàu, máy móc, thiết bị cũng tăng.Trong số 86 doanh nghiệp, 45 doanh nghiệp có lợi nhuận kinh doanh giảm. Lợi nhuận của điện tử Samsung giảm 48,2%, từ 53.645 tỷ won (45,3 tỷ USD) năm 2017 xuống 27.768,5 tỷ won (23,4 tỷ USD) năm 2019. Lợi nhuận của SK Hynix giảm tới 80,2%, từ 13.721,3 tỷ won (11,6 tỷ USD) xuống 2.712,7 tỷ won (2,3 tỷ USD).Nếu không tính hai doanh nghiệp đứng đầu về giá trị vốn hóa thị trường là hãng điện tử Samsung và SK Hynix, lợi nhuận kinh doanh của 84 doanh nghiệp còn lại đã giảm 13,6% trong vòng hai năm qua.