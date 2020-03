Hàn Quốc ghi nhận 5.621 ca nhiễm corona-19 tính đến 4 giờ chiều 4/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 4 giờ chiều 4/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 5.621 ca nhiễm corona-19, tăng thêm 293 người so với số liệu 0 giờ sáng cùng ngày. Số người tử vong là 33 người.Bệnh nhân tử vong thứ 33 là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Đại học Kyungpook (huyện Chilgok, tỉnh Bắc Gyeongsang), không có bệnh lý nền. Cơ quan y tế cho biết tình trạng viêm phổi của bệnh nhân xấu đi nghiêm trọng là nguyên nhân tử vong trực tiếp.Trong số các bệnh nhân, có 25 người đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy, 27 người có triệu chứng nặng như sốt trên 38,5 độ C hoặc phải dùng mặt nạ oxy.Số người được điều trị khỏi hẳn và dỡ bỏ cách ly đã tăng lên 41 người. Tuy nhiên, trong ngày 4/3 có nhiều bệnh nhân đang làm thủ tục xuất viện, nên số liệu chính xác sẽ được thống kê tới đêm cùng ngày, rồi công bố sáng 5/3.Trong cuộc họp báo buổi chiều, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết 65,6% ca nhiễm corona-19 trên toàn quốc là do lây nhiễm tập thể, 34,4% còn lại là ca nhiễm phát sinh rải rác hoặc đang được tiếp tục điều tra, phân loại. Tỷ lệ này căn cứ theo số liệu thống kê bệnh nhân tính đến 0 giờ sáng 4/3, chưa bao gồm số liệu chiều cùng ngày.Trong hơn 4.000 bệnh nhân ở thành phố Daegu, có 2.583 người (64,5%) liên quan đến nhà thờ Shincheonji. Còn tại Seoul, có 12 bệnh nhân liên quan đến tòa nhà "Seoul Forest The Sharp" ở quận Seongdong. Có 33 bệnh nhân khác liên quan đến một nhà thờ ở thành phố Busan, 6 bệnh nhân liên quan đến một nhà thờ ở tỉnh Gyeonggi, 80 bệnh nhân liên quan tới 7 cơ sở thể thao ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong.Ở tỉnh Bắc Gyeongsang, cơ quan y tế vẫn đang tiếp tục điều tra các trường hợp lây nhiễm tập thể ở một số nơi khác ngoài nhà thờ Shincheonji và bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo.