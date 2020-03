Hoa anh đào bắt đầu bung nở sớm tại thủ đô Seoul

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc cho biết hoa anh đào ở Seoul đã bắt đầu bung nở từ ngày 27/3, sớm nhất trong lịch sử quan trắc hoa anh đào tại thủ đô từ năm 1922. Năm nay, hoa anh đào nở sớm hơn 7 ngày so với năm ngoái, và hơn 14 ngày so với bình quân mọi năm.Nếu có hơn ba bông hoa bung nở trên một cành của cây anh đào được chỉ định tại Trạm quan trắc khí tượng Seoul (quận Jongno), Cục khí tượng và thủy văn sẽ công bố hoa anh đào đã bắt đầu nở tại thủ đô.Năm nay, hoa anh đào nở sớm là do nhiệt độ bình quân tháng 2 và tháng 3 cao hơn mọi năm, thời gian mặt trời chiếu sáng trong ngày cũng dài hơn.Thông thường, hoa anh đào sẽ bước vào giai đoạn nở rộ nhất khoảng một tuần tới 10 ngày sau khi bung nở. Theo đó, dự báo hoa anh đào tại thủ đô Seoul sẽ nở rộ nhất vào cuối tuần sau.Tuy nhiên, hoa anh đào ở cây quan trắc đặt ở Yeouido, điểm ngắm hoa anh đào tiêu biểu của Seoul, vẫn chưa bung nở.