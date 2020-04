Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, đầu tư đồng loạt giảm sâu trong tháng 2

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/3 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 2". Trong tháng trước, sản xuất công nghiệp giảm 3,5% so với tháng 1, mức giảm sâu nhất trong 9 năm kể từ mức 3,7% tháng 2 năm 2011, thời điểm kinh tế Hàn Quốc chịu cú sốc nặng nề do dịch lở mồm long móng.Lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản, dịch vụ giảm ngưỡng 3%. Đặc biệt, chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 3,8%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 12 năm 2008. Xu hướng giảm mạnh được phân tích là do sản xuất ô tô giảm tới 27,8%, bởi các doanh nghiệp gặp vấn đề về nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc do dịch corona-19. Đây là mức giảm sâu nhất trong hơn 13 năm qua, kể từ mức giảm 32% tháng 7 năm 2006, thời điểm các doanh nghiệp ô tô khủng hoảng vì người lao động đình công. Sản xuất chíp bán dẫn tăng 3,1%, nhưng mức tăng này cũng không đủ để ngăn sản xuất toàn bộ lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản co hẹp.Sản xuất dịch vụ cũng giảm 3,5%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2000. Trong đó, lĩnh vực nhà hàng khách sạn giảm 18,1% do người dân tránh tiếp xúc trực tiếp, lĩnh vực vận tải, kho bãi cũng giảm 9,1%. Ngoài ra, lĩnh vực hàng không giảm 42,2%, vận tải đường sắt giảm 34,8%, du lịch giảm 45,6%.Doanh thu bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, giảm 6%, cũng là mức giảm sâu nhất sau mức 7% tháng 2 năm 2011.Đầu tư thiết bị cũng giảm 4,8% so với tháng 1, trong đó đầu tư thiết bị vận tải như ô tô giảm tới 15,4%, đầu tư xây dựng giảm 3,4%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,7 điểm so với tháng 1, mức giảm sâu nhất trong hơn 11 năm qua. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần vẫn giữ nguyên.Cục thống kê quốc gia dự báo sản xuất công nghiệp tháng 3 và tháng 4 sẽ phản ánh tác động của việc người dân hạn chế tiếp xúc xã hội để phòng ngừa lây nhiễm corona-19 và xu hướng lan rộng của dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu.