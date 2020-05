Hàn kiều tại châu Phi về nước nhờ chuyên cơ của lực lượng quân đội

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kenya hôm 21/5 (giờ địa phương) cho biết 13 công dân Hàn Quốc mắc kẹt tại đất nước Đông Phi này đã về nước an toàn trên chuyến bay đặc biệt của Lực lượng gìn giữ hòa bình Hanbit hoạt động tại Nam Sudan.Trước đó, Đại sứ quán đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và được biết chuyến bay chở đội quân thứ 11 của Lực lượng Hanbit đóng tại Nam Sudan có thể đón các kiều dân tại điểm trung chuyển Ethiopia.Tuy nhiên, chi phí di chuyển từ Kenya đến Ethiopia cho chuyến bay thương mại chỉ chở 13 người là không nhỏ. Do đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kenya đã liên lạc khẩn cấp đến đại sứ quán các nước khác tại đây, và nhận được đơn đăng ký hồi hương của 226 công dân 22 quốc gia khác.Hôm 20/5 (giờ địa phương), 13 công dân Hàn Quốc nói trên đã đi trên chuyến bay cỡ lớn (300 ghế) số hiệu ET8305 của hãng Hàng không quốc gia Ethiopia, hạ cánh ở sân bay thủ đô Addis Ababa của nước châu Phi này, sau đó lên chuyến bay số hiệu OZ5985 của lực lượng Hanbit, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Incheon vào 7 giờ 30 phút chiều tối 21/5.Được biết, trên chuyến bay của lực lượng Hanbit có tổng cộng 60 công dân mặc kẹt tại các nước châu Phi ngoài Kenya.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kenya hôm 6/4 cũng đã sắp xếp chuyến bay đặc biệt đưa 55 công dân Hàn và 60 công dân của 8 nước khác rời khỏi châu Phi. Ngày 18/4, cũng có 8 công dân Hàn về nước nhờ chuyến bay do Đại sứ quán Nhật Bản tại đây sắp xếp.