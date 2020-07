Liên quân Hàn-Mỹ có thể không tổ chức tập trận chung nếu dịch COVID-19 diễn biến xấu

Photo : YONHAP News

Theo nhiều nguồn tin từ Chính phủ ngày 2/7, Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận lịch trình và phương thức diễn tập quân sự của liên quân, song khó có thể đi đến kết luận cuối cùng trong tháng này.Được biết, hai bên đều chung nhận định cần tổ chức tập trận quân sự trong tháng 8 để duy trì tư thế phòng vệ của liên quân. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19.Quân đội Hàn Quốc và Mỹ được cho là đã lập các kế hoạch A, B, C tùy theo tình hình dịch bệnh. Cụ thể, phương án A là diễn tập quân sự theo kế hoạch dự kiến ban đầu, phương án B là thu nhỏ quy mô thành diễn tập nhóm tham mưu chiến đấu liên quân, và phương án C là hủy tập trận quân sự.Một nguồn tin khác lại cho biết Seoul và Washington đang cân nhắc tổ chức tập trận sở chỉ huy liên quân vào khoảng trung tuần tháng 8. Song vấn đề quan trọng hơn cả là quy mô quân đội Mỹ tăng viện tới Hàn Quốc để tập trận. Hai bên có thể sẽ xem xét đưa ra quyết định về khả năng và quy mô tham gia diễn tập của quân đội Mỹ tới đầu tháng 8.Trước đó, quân đội Hàn-Mỹ đã hoãn tập trận quân sự giai đoạn nửa đầu năm do dịch COVID-19, thay thế bằng diễn tập nhóm tham mưu chiến đấu và đào tạo các cán bộ liên quan để nâng cao năng lực nhân sự sở chi hủy liên quân.Trong trường hợp tập trận quân sự của liên quân Hàn-Mỹ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ, dự kiến diễn tập kiểm chứng năng lực quân đội Hàn Quốc để chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cũng sẽ gặp nhiều trở ngại.