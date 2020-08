Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in chiều 13/8 đã tuyên bố thêm 11 địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Cụ thể là thành phố Namwon tỉnh Bắc Jeolla; huyện Gurye, huyện Gokseong, huyện Damyang, huyện Hwasun, huyện Hampyeong, huyện Yeonggwang, huyện Jangseong, thành phố Naju thuộc tỉnh Nam Jeolla; huyện Hadong, huyện Hapcheon thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 18 địa phương trên cả nước được tuyên bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.Các địa phương được tuyên bố "Khu vực thảm họa đặc biệt" sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Người dân cũng được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại về nhà ở hay cơ sở trồng trọt, chăn nuôi; được hoãn nộp thuế, giảm thuế địa phương; và hưởng ưu đãi giảm phí bảo hiểm y tế, chi phí điện, nước sinh hoạt, điện thoại, gas đô thị.Thông thường phải mất đến hai tuần để có thể tuyên bố một địa phương là "Khu vực thảm họa đặc biệt", song do mức độ thiệt hại trong đợt mưa lũ lần này vượt mức quy định nên công tác khảo sát thiệt hại đã tạm dừng để Chính phủ tiến hành chỉ định "Khu vực thảm họa đặc biệt" nhanh nhất có thể.Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục khảo sát mức độ thiệt hại ở các địa phương, bao gồm cả các đơn vị hành chính làng, xã để kịp thời tuyên bố "Khu vực thảm họa đặc biệt" với các địa phương này.Ngày 7/8 vừa qua, Chính phủ đã tuyên bố 7 địa phương gồm thành phố Anseong (tỉnh Gyeonggi), huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), thành phố Chungju, thành phố Jecheon, huyện Eumseong (tỉnh Bắc Chungcheong), thành phố Cheonan và thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do mưa lũ.