Hàn Quốc-Campuchia tổ chức vòng đàm phán thứ hai về FTA song phương

Hàn Quốc và Campuchia sẽ tổ chức vòng đàm phán chính thức thứ hai về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương trong 4 ngày, từ ngày 31/8.Tham dự vòng đàm phán lần này, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm, Bộ Hải dương và thủy sản và Tổng cục lâm nghiệp. Trưởng phái đoàn là Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Roh Keon-ki.Phái đoàn Campuchia do Thứ trưởng Bộ Thương mại Sim Sokheng dẫn đầu, cùng các quan chức Chính phủ thuộc Bộ Thương mại, Bộ Kinh tế và tài chính.Ngày 9/7 vừa qua, Hàn Quốc và Campuchia đã tuyên bố tiến hành đàm phán FTA song phương. Cuối tháng 7, hai bên đã tổ chức vòng đàm phán thứ nhất, thảo luận các lĩnh vực quan tâm.Trong vòng đàm phán thứ hai, hai nước sẽ bàn thảo về 5 vấn đề gồm hàng hóa; nguồn gốc xuất xứ; điều khoản thuận lợi cho thông quan, thương mại; hợp tác kinh tế song phương và nguyên tắc chung.Hàn Quốc và Campuchia đang tham gia Hiệp định thương mại tự do Hàn-ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng thông qua FTA Hàn-Campuchia, mối quan hệ giữa hai nước sẽ được củng cố hơn nữa, giúp mở rộng thương mại và tăng cường hợp tác song phương.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết hai bên sẽ tiến hành thảo luận mở rộng thị trường sản phẩm, giúp sản phẩm chủ chốt của doanh nghiệp Hàn Quốc có khả năng tiếp cận lớn hơn ra thị trường nước ngoài. Hàn Quốc và Campuchia cũng sẽ cải thiện các quy định hiện tại về xuất xứ hàng hóa và thông quan, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong xuất khẩu hàng hóa sang nước Đông Nam Á này.