2,2 tỷ USD xổ số được bán ra tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2020

Ủy ban xổ số thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/9 công bố lượng xổ số bán ra trong nửa đầu năm nay đạt 2.620,8 tỷ won (2,22 tỷ USD), tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục từ sau năm 2005. Xét riêng các nửa đầu năm, đây là mức tăng cao nhất sau mức 17,7% năm 2012.Trong đó, số tiền thu được do phát hành sổ xố lô tô đạt 2.308,2 tỷ won (1,96 tỷ USD), chiếm tỷ trọng lớn nhất. Với loại hình xổ số lô tô, người chơi được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng, kết quả trúng thưởng được xác định vào một ngày nhất định trong một tuần thông qua hình thức bốc thăm quả bóng ghi chữ số.Ngoài ra, xổ số loại ghi số bán được 186,3 tỷ won (158,3 triệu USD), xổ số lương hưu (người trúng giải nhận tiền thưởng hàng tháng trong một khoảng thời gian nhất định như lương hưu thay vì nhận hết một lần) đạt 85,5 tỷ won (72,7 triệu USD), xổ số điện tử 40,8 tỷ won (34,7 triệu USD). Đặc biệt, xổ số lương hưu tăng tới 68,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục trong vòng 8 năm, được phân tích là bởi những thay đổi mới về cơ cấu giải thưởng.Một quan chức Ủy ban xổ số cho biết lượng xổ số bán ra tăng cùng với xu thế gia tăng quy mô kinh tế. Tuy nhiên, không thể xác định mối tương quan rõ ràng giữa lượng sổ xố bán ra và tình hình khủng hoảng kinh tế.