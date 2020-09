Ngoại trưởng Mỹ dự kiến thăm Hàn Quốc đầu tháng 10

Photo : KBS News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 10, ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Trung thu kết thúc.Nhiều quan chức Chính phủ và các nguồn tin ngoại giao tiết lộ cơ quan ngoại giao Hàn-Mỹ đang xúc tiến chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Pompeo, và hai bên đang thảo luận hình thức cũng như thời điểm cụ thể của chuyến thăm.Dự đoán thời điểm khả thi nhất là vào ngày 7/10, với lịch trình chuyến thăm trong hai ngày. Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ đến Hàn Quốc bằng máy bay thuê bao, đáp xuống căn cứ không quân Mỹ ở thành phố Osan (tỉnh Gyeonggi).Với tư cách quan chức ngoại giao cấp cao, Ngoại trưởng Pompeo sẽ được miễn cách ly hai tuần phòng dịch COVID-19 sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc theo nhất trí giữa cơ quan phòng dịch hai nước.Dù lịch trình chuyến thăm khá ngắn, ông Pompeo vẫn có khả năng diện kiến Tổng thống Moon Jae-in. Sau khi kết thúc lịch trình thăm Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ đến thăm Nhật Bản, gặp gỡ tân Thủ tướng Suga Yoshihide.Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Pompeo kể từ tháng 10/2018, thời điểm diễn ra hàng loạt các cuộc đàm phán Mỹ-Triều.Trong chuyến thăm lần này, có vẻ Ngoại trưởng Pompeo sẽ truyền đạt thông điệp của phía Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sắp hết nhiệm kỳ đương nhiệm, và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới.Một quan chức Chính phủ cho biết chuyến thăm Seoul của ông Pompeo là nhằm cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hợp tác ngoại giao trong suốt thời gian qua, cũng như rà soát các vấn đề nổi cộm của đồng minh Hàn-Mỹ và phương án phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo có vẻ cũng sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật, và yêu cầu sự hợp tác của hai nước đồng minh.Chính phủ Hàn Quốc nhận định ít có khả năng sẽ diễn ra cuộc tiếp xúc Mỹ-Triều trong chuyến thăm Seoul lần này của ông Pompeo. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 40 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dư luận đang hết sức quan tâm liệu Washington và Bình Nhưỡng có đang tiến hành các cuộc tiếp xúc ngầm hay không.Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận về kế hoạch chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Pompeo, song dự kiến Washington sẽ sớm công bố sau khi hoàn tất thảo luận với Seoul về chủ đề nghị sự cũng như thời điểm thông báo.Hai nước Hàn-Mỹ vẫn đang có nhiều vấn đề nổi cộm cần thảo luận như phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, xây dựng thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự song phương.Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ từng đề cập đến việc mở rộng cơ chế thảo luận an ninh kín có sự tham gia của Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Do đó, cũng có thể ông Pompeo sẽ thăm dò khả năng tham gia cơ chế này của Hàn Quốc.Việc đội ngũ an ninh Mỹ thể hiện những động thái ngoại giao tích cực trong bối cảnh chỉ hơn một tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống là hết sức hiếm thấy. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng Washington đang chính thức bắt đầu chiến lược ngoại giao mới, không liên hệ gì tới kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.