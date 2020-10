Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc tại Anh từ 31/10

Photo : YONHAP News

​Người hâm mộ âm nhạc của Anh sắp sửa được đón Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc quay trở lại, cơ hội để cảm nhận nét đẹp của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Anh ngày 26/10 cho biết sẽ phối hợp với công ty Serious, cơ quan chủ quản của "Lễ hội Jazz London", tổ chức "Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc" (K-Music Festival) tại London từ ngày 31/10-16/11.Lễ hội sẽ được tổ chức kết hợp giữa trực tuyến và biểu diễn trực tiếp do cân nhắc tới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ ngày 31/10, sẽ có 17 chương trình được phát trực tiếp đồng thời qua kênh Youtube của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Anh và công ty Serious.Người hâm mộ có thể theo dõi lại các màn biểu diễn từng tỏa sáng trong Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc thời gian qua, như của nhóm Jambinai, Black String trong phần "K-Music Greats".Trong phần "K-Music New Talent" giới thiệu về các nghệ sĩ mới là các tiết mục của các nhóm nhạc như Dongyang Gozupa, nhóm "Dal:um" song tấu đàn tranh 12 dây Gayageum và đàn tranh 6 dây Geomungo.Trong phần trò chuyện và biểu diễn trực tiếp tìm hiểu vế thế giới âm nhạc của các nghệ sĩ "K-Music Encounters" sẽ có màn biểu diễn kết hợp giữa nghệ sĩ phong cầm người Pháp Vincent Peirani và nghệ sĩ đàn tranh 6 dây Geomungo Heo Yoon-jeong, cùng các tiết mục đáng chú ý khác biểu diễn nhạc truyền thống Hàn Quốc theo hướng hiện đại.Trong phần "K-Music Specials" sẽ phát trực tiếp tiết mục biểu diễn của tam tấu đàn tranh Gayageum "'HeyString", và của bộ tứ họ Park gồm 4 nghệ sĩ hàng đầu ở lĩnh vực âm nhạc truyền thống là Park Ji-ha, Park Gyeong-so, Park Woo-jae và Park Soon-ah.Trong phần "K-Music Critics' choice" - lựa chọn của giới phê bình Anh, sẽ phát trực tiếp buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nhạc truyền thống được ba người dẫn chương trình phát thanh của đài BBC bình chọn là nhóm Coreyah, Sinnoi, Leenalchi.Buổi biểu diễn bế mạc vào ngày 16/11 sẽ là màn biểu diễn kết hợp giữa nghệ sĩ trống Suh Soo-jin, thành viên nhóm Near East Quartet (công ty quản lý là hãng thu âm ECM) và nghệ sĩ piano người Anh Kit Downes.Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại điểm biểu diễn trực tiếp "PizzaExpress Live", một câu lạc bộ Jazz ở London.