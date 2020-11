Nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về phi hạt nhân hóa miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Washington, các nghị sĩ thuộc Nhóm chuyên trách về bán đảo Hàn Quốc của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 17/11 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp kéo dài 1 tiếng 20 phút với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc và triển vọng đàm phán Mỹ-Triều.Nghị sĩ Song Young-gil đứng đầu Nhóm chuyên trách phát biểu cần phải kết hợp hài hòa giữa hai phương thức "Top-Down" và "Bottom-Up" trong đối thoại với Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Bigeun nhấn mạnh dù là cách tiếp cận nào thì thái độ giải quyết vấn đề mới là quan trọng, đồng tình rằng cần bổ sung cho phù hợp cả hai cách tiếp cận này."Top-Down" là cách tiếp cận giải quyết vấn đề từ cấp thượng đỉnh trước rồi mới tới cấp chuyên viên, đặt trọng tâm vào các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ-Triều. Ngược lại, "Bottom-Up" là cách tiếp cận bắt đầu từ các cuộc họp cấp chuyên viên cho tới cấp thượng đỉnh.Ông Trump và Chủ tịch Kim Jong-un chuộng cách tiếp cận "Top-Down". Nhưng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam hồi tháng 2 năm ngoái đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào do hai bên không thu hẹp được bất đồng ý kiến về phương thức phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ cấm vận kinh tế với miền Bắc. Do vậy, giới chuyên gia đánh giá đây là yếu tố rủi ro trong phương thức "Top-Down".Thứ trưởng Biegun cho biết dù có nhiều khó khăn trong đàm phán với Bắc Triều Tiên sau thất bại tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, nhưng Mỹ vẫn hy vọng tích cực và tin tưởng rằng có thể giải quyết được vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Ông sẽ nỗ lực hết sức để đàm phán Mỹ-Triều được tiếp diễn trong chính quyền mới của ông Joe Biden, dựa trên những kinh nghiệm và bài học trong đối thoại với miền Bắc thời gian qua. Ông Biegun cũng cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp của Chính phủ Hàn Quốc trong đàm phán Mỹ-Triều.Nghị sĩ Song đánh giá chính sách can thiệp Bắc Triều Tiên của chính quyền Donald Trump đã kéo một quốc gia bị cô lập như miền Bắc ra cộng đồng quốc tế. Seoul hy vọng những nỗ lực này sẽ được tiếp tục trong Chính phủ mới của Mỹ.