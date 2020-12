Lao động có việc làm ở Hàn Quốc tiếp tục đà giảm 9 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 11" công bố ngày 16/12, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết trong tháng trước số lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 27.241.000 người, giảm 273.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trong nước, số lao động có việc làm đã ghi nhận xu hướng giảm 9 tháng liên tiếp, kể từ tháng 3.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số lượng người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi, đạt 60,7%, giảm 1% so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2013 chỉ tính riêng số liệu của các tháng 11. So với mức chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 66,3%, giảm 1,1%.Số người thất nghiệp trong tháng 11 là 967.000 người, tăng 101.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 3,4%, tăng 0,3% so với một năm trước và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2004 (xét riêng các tháng 11).Xét theo ngành nghề, lao động ngành bán sỉ và lẻ giảm sâu nhất với 166.000 người; lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 161.000 người; ngành chế tạo giảm 113.000 người. Ngược lại, lao động trong lĩnh vực hành chính công, quốc phòng, hành chính xã hội tăng 152.000 người; ngành y tế và phúc lợi xã hội tăng 114.000 người; ngành xây dựng tăng 77.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ở mọi độ tuổi đều giảm, chỉ riêng lao động ngoài 60 tuổi tăng 372.000 người. Đặc biệt, số lao động ở độ tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 29 tuổi giảm 243.000 người, duy trì đà giảm do dân số ở độ tuổi này giảm và các ngành nghề như ngành chế tạo chậm lại, tuyển dụng nhân sự mới thu hẹp. Tỷ lệ thất nghiệp dự cảm ở thanh niên là 24,4%, mức cao nhất kể từ khi thống kê, chỉ xét riêng tháng 11.Chính phủ Hàn Quốc cho biết mặc dù số lao động có việc làm liên tục giảm 9 tháng gần đây song tình hình có cải thiện hơn so với tháng 10, đồng thời dự báo ảnh hưởng của đợt tái bùng phát dịch COVID-19 đối với thị trường lao động sẽ được phản ánh trong báo cáo tình hình tuyển dụng tháng 12.