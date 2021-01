Cựu Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Kuwait được cho là đã tới tị nạn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin ngày 25/1 cho biết cựu Đại sứ tạm quyền của Bắc Triều Tiên tại Kuwait Ryu Hyun-woo được cho là đã cùng gia đình tới tị nạn tại Hàn Quốc.Sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng vào tháng 9/2017, Đại sứ miền Bắc tại Kuwait So Chang-sik bị trục xuất, ông Ryu Hyun-woo, khi đó là Tham tán, đã lên giữ chức Đại sứ tạm quyền. Một số hãng truyền thông trong nước đưa tin thời điểm nhập cảnh vào Hàn Quốc của ông Ryu là vào tháng 9/2019. Có khả năng ông Ryu đã quyết định chạy trốn do nghĩ tới tương lai của con cái.Nếu đúng như vậy thì thời điểm nhập cảnh của ông này khá tương tự với thời điểm nhập cảnh của cựu Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Ý Cho Song-gil (tháng 7/2019).Ông Ryu được biết đến là con rể của ông Jon Il-chun, người từng đứng đầu Cục 39 đảng Lao động, tổ chức chuyên quản lý tài chính cho các đời Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-il, Kim Jong-un. Ông Jon được phỏng đoán đã bị chính quyền miền Bắc thay thế vào năm 2017, sau khi ông này bị liệt vào danh sách cấm vận của Liên minh châu Âu do liên quan tới phát triển hạt nhân tháng 10/2010.Một quan chức Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc từ chối xác nhận về các nội dung trên.