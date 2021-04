Vận động viên Hàn Quốc đầu tiên được Liên đoàn bơi lội quốc tế công nhận kỷ lục thanh thiếu niên thế giới

Photo : YONHAP News

Vận động viên bơi lội Hwang Sun-woo (18 tuổi) của Hàn Quốc đã được Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) cấp giấy công nhận chính thức về việc lập kỷ lục thanh thiếu niên thế giới ở cự ly bơi tự do 200m nam. Liên đoàn bơi lội Hàn Quốc ngày 1/4 đã chuyển giấy chứng nhận của FINA cho vận động viên Hwang.FINA cho biết vào ngày 22/3 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Julio Cesar Maglione đã trực tiếp ký tên vào giấy chứng nhận kỷ lục thanh thiếu niên thế giới cho Hwang.Vào tháng 11 năm ngoái, tại giải đấu lựa chọn vận động viên bơi lội quốc gia năm 2020 diễn ra tại bể bơi trong nhà thành phố Gimcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, vận động viên Hwang đã giành chiến thắng ở cự ly 200m bơi tự do nam với thành tích 1 phút 45 giây 92, lập kỷ lục thanh thiếu niên thế giới.Trước đó, người nắm giữ kỷ lục cự ly này là vận động viên 18 tuổi Elijah Winnington người Australia lập được vào tháng 12/2018 với thành tích 1 phút 46 giây 13. Hwang Sun-woo đã rút ngắn được 0,21 giây so với kỷ lục trước đó.