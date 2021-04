Hàn Quốc đẩy mạnh sử dụng mã an tâm cá nhân phục vụ điều tra dịch tễ

Photo : YONHAP News

Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân và Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 7/4 cho biết đã sửa đổi hướng dẫn về việc sử dụng "mã an tâm cá nhân".Mã an tâm cá nhân được áp dụng từ ngày 19/2 nhằm ngăn chặn các trường hợp rò rỉ thông tin cá nhân khi người dân điền số điện thoại di động vào danh sách quản lý ra vào các cơ sở tập trung đông người, nhằm phòng ngừa dịch COVID-19. Nhưng thời gian qua, mã an tâm cá nhân bị chỉ ra là chưa được quảng bá rộng rãi, và chưa được sử dụng hiệu quả.Theo hướng dẫn sửa đổi áp dụng từ 8/4, ở ô ghi số điện thoại liên lạc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân điền mã an tâm cá nhân, lược bước xác nhận giấy tờ tùy thân khi điền vào bản danh sách.Tại các cơ quan Nhà nước cũng ưu tiên việc điền mã an tâm cá nhân, thay đổi mẫu danh sách cho dễ hiểu, thêm các hình hướng dẫn hoặc quảng bá về việc sử dụng mã an tâm cá nhân.Mẫu danh sách sửa đổi được đăng tải trên trang chủ của KDCA (www.kdca.go.kr) và trang chủ của chính quyền các địa phương để các cơ sở tập trung đông người có thể tải về và sử dụng. Mẫu mới cũng được phát cho những cơ sở tập trung đông người.Ngoài ra, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cũng cải thiện hệ thống hỗ trợ điều tra dịch tễ (EISS), giúp chuyển đổi mã an tâm cá nhân thành số điện thoại di động khi phát sinh ca nhiễm COIVD-19 để có thể tra cứu, xác nhận trên hệ thống một cách nhanh chóng.Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân tích cực sử dụng mã an tâm cá nhân để vừa bảo vệ thông tin cá nhân, vừa hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ.