Lãnh đạo Mỹ-Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/4 (giờ địa phương) đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại thủ đô Washington. Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức.Tại buổi họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Joe Biden nhận định Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn trong khu vực, thể hiện lập trường rõ ràng sẽ cùng Nhật Bản đối phó chung vì hòa bình và ổn định vùng biển gần Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan.Liên quan đến chính sách với miền Bắc, Thủ tướng Suga cho biết đã nhất trí với lãnh đạo Mỹ về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID); yêu cầu Bình Nhưỡng tuân thủ nghĩa vụ liên quan đến các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Suga còn được phân tích là động thái của Washington trong việc chính thức khởi động chiến lược kìm hãm Bắc Kinh.Trong tuyên bố chung sau hội nghị, lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đồng thuận với quan điểm hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là điều cần thiết cho an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả vấn đề Bắc Triều Tiên; hối thúc cùng tham gia kìm hãm Trung Quốc.Tuyên bố chung nêu rõ việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên và kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Điều này cho thấy hai nhà lãnh đạo dường như cũng nhắm vào Bắc Kinh, bởi có quan điểm cho rằng Trung Quốc không trung thực trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt đối với miền Bắc.Bên cạnh đó, lãnh đạo Mỹ-Nhật cũng trao đổi ý kiến về​​ các vấn đề nổi cộm hiện nay như dịch COVID-19, ứng phó chung với biến đổi khí hậu, đầu tư lĩnh vực công nghệ cao bao gồm mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) và tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo.Trong một tin liên quan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 5 tới. Đây là Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp thứ hai của ông Biden, qua đó thể hiện thông điệp tượng trưng cho tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.