Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 4 tăng 2,3%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/5 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 4". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 107,39 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 2,3% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng ba năm 8 tháng, kể từ sau tháng 8/2017 (2,5%).Kể từ sau khi tăng 2% vào tháng 11/2018, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng liên tục ở dưới mức 2%. Tháng 5 năm ngoái, giá tiêu dùng còn giảm 0,3%. Sau đó, do giá nông sản và giá dầu quốc tế tăng, nên tới tháng 2 năm nay, giá tiêu dùng tăng 1,1%, tháng 3 tăng 1,5%, tháng 4 vừa qua 2,3%.Giá hàng hóa tăng 3,7% so với một năm trước. Giá nông thủy sản, chăn nuôi tăng 13,1%. Giá sản phẩm công nghiệp tăng 2,3% do giá dầu mỏ tăng 13,4%, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 3/2017 (14,4%). Giá điện, nước, gas giảm 4,9%.Giá dịch vụ tăng 1,3% so với một năm trước. Dịch vụ cá nhân tăng 2,2%, dịch vụ công cộng giảm 1%. Giá thuê nhà tăng 1,2%.Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm nông sản và dầu mỏ tăng 1,4%. Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng tăng 1,1%.Chính phủ nhận định việc giá tiêu dùng tăng cao trong tháng trước là do hiệu ứng cơ sở, bởi thời điểm so sánh là quý III năm ngoái, khi giá tiêu dùng ở mức thấp. Dự đoán mức tăng cao trên 2% sẽ không kéo dài, do sắp bước vào vụ thu hoạch các nông sản chính, và giá dầu được dự báo sẽ ổn định.Một số chuyên gia chỉ ra rằng nếu xảy ra hiện tượng bùng nổ tiêu dùng sau một thời gian bị kìm nén thì giá cả sẽ có thể trở nên bất ổn, tập trung vào giá dịch vụ, nên Chính phủ cần có đối sách ứng phó chủ động.