Nhóm nhảy Hàn Quốc xuất hiện trong MV ca khúc mới của ban nhạc nước Anh

Photo : YONHAP News

Nhóm nhảy hiện đại thuộc công ty Ambiguous Dance (Hàn Quốc) mới đây đã gây chú ý, khi hợp tác cùng với nhóm nhạc rock nổi tiếng thế giới Coldplay (Anh) trong MV ca khúc mới mang tên “Higher Power”, đăng tải trên kênh Youtube chính thức vào ngày 7/5.Hình ảnh các vũ công được thể hiện đầy màu sắc theo phong cách hologram, hiệu ứng tạo ảnh nổi ba chiều, xuất hiện trong đoạn video trên nền nhạc và phần trình diễn của ban nhạc Coldplay, gợi người nghe liên tưởng đến vũ đạo của người ngoài hành tinh.Hãng Warner Music (trụ sở ở Mỹ) và công ty Ambiguous Dance cho biết đã lồng ghép video vũ đạo theo phong cách hologram và hình ảnh biểu diễn của ban nhạc Coldplay để tạo nên video ca nhạc này. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên giữa công ty Ambiguous Dance và ban nhạc Coldplay.Công ty Ambiguous Dance được thành lập năm 2011, là một nhóm nghệ thuật do giám đốc nghệ thuật Kim Bo-ram dẫn dắt. Trước đó, nhóm từng gây chú ý lớn trong và ngoài nước nhờ đoạn video quảng bá của Tổng cục du lịch Hàn Quốc mang tên “Feel the Rhythm of KOREA: SEOUL”, kết hợp cùng nhóm nhạc truyền thống Leenalchi.