Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nhân sự phe bảo thủ phản đối trưng bày tượng

Photo : YONHAP News

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ lãnh đạo và những người có liên quan tới một tổ chức từng tiến hành cuộc vận động chữ ký người dân nhằm hạ bệ lãnh đạo địa phương đã tổ chức triển lãm "Aichi Triennale" tại tỉnh Aichi năm 2019 và ủng hộ việc trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép nô lệ tình dục thời chiến.Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Cảnh sát tỉnh Aichi ngày 19/5 đã bắt giữ 4 người với cáo buộc vi phạm Luật tự trị địa phương, trong đó có ông Tanaka Takahiro là Trưởng ban thư ký tổ chức "Kêu gọi 1 triệu người dân Aichi". Đây là tổ chức đã giả mạo chữ ký những người tham gia cuộc vận động ký tên bỏ phiếu bãi nhiệm Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura.Những nhân vật trên bị cáo buộc đã trực tiếp giả mạo chữ ký hoặc ra chỉ thị cho các nhân viên làm thêm bán thời gian giả chữ ký của các cử tri tỉnh Aichi hồi tháng 10 năm ngoái.Ủy ban quản lý bầu cử tỉnh Aichi đã tiến hành xác minh 435.000 chữ ký trong đầu năm nay, kết quả cho thấy có tới 83% chữ ký không có hiệu lực, là chữ ký của cùng một người, hoặc của người chưa được đăng ký trong danh sách cử tri, hay chữ ký của người đã qua đời. Ủy ban này đã ủy thác Cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc từ tháng 2 vừa qua.Tỉnh trưởng Hideaki Omura phát biểu vụ việc lần này có âm mưu nhằm làm sụp đổ chủ nghĩa dân chủ của Nhật Bản, phải làm sáng tỏ ai đứng sau gây ra vụ việc, với mục đích gì, và huy động tiền từ đâu. Thị trưởng thành phố Nagoya tỉnh Aichi Takashi Kawamura, một chính trị gia bảo thủ bị cho là đứng sau vụ việc lần này, khẳng định không hề can thiệp vào vụ giả mạo chữ ký.Triển lãm "Aichi Triennale" là một lễ hội nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần ở tỉnh Aichi. Tại triển lãm được tổ chức vào tháng 8/2019, Ban tổ chức đã mở một gian triển lãm với chủ đề “Phía sau Tự do ngôn luận”, trong đó trưng bày bức tượng “Thiếu nữ Hòa bình”. Đây là triển lãm đầu tiên do Chính phủ Nhật Bản tài trợ trưng bày tượng Thiếu nữ Hòa bình. Tuy nhiên, bức tượng này đã bị các thế lực bảo thủ Nhật Bản phản đối kịch liệt. Ba ngày sau lễ khai mạc, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, đã thông báo ngừng trưng bày bức tượng, đóng cửa cả gian triển lãm trên.