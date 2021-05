Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 26/5 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Martin Meiners nhấn mạnh trạng thái sẵn sàng quân sự là ưu tiên hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định tập trận chung Hàn-Mỹ mang tính chất phòng thủ, không hề khiêu khích, nhằm đảm bảo và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay trong đêm nay (Fight Tonight) của liên quân hai nước. Quy mô, phạm vi, thời điểm tập trận sẽ được Seoul và Washington quyết định sau khi cân nhắc tới các yếu tố này.Đây là lập trường chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc tập trận chung Hàn-Mỹ.Khi Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon đưa ra nhận định hồi cuối tháng 2 rằng sẽ khó tiến hành tập trận chung Hàn-Mỹ ở quy mô như mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đưa ra lập trường tương tự như trên.Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch 5 đảng tại Phủ Tổng thống ngày 26/5, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu rằng sẽ khó tập trận liên quân quy mô lớn do dịch COVID-19.Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27/5 cho biết Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang thảo luận chặt chẽ, nhưng chưa quyết định về thời điểm, quy mô, phương thức tập trận sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm.