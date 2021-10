Hội đồng bảo an sắp sửa họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn liên quan tới vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên vào ngày 20/10 (giờ địa phương), tức rạng sáng ngày 21/10 theo giờ Hàn Quốc.Truyền thông quốc tế, như hãng thông tấn AFP của Pháp, đưa tin Mỹ và Anh đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn lần này. Đây là lần thứ hai Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn trong tháng này liên quan tới động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Đầu tháng 10, Hội đồng bảo an đã họp khẩn sau vụ miền Bắc phóng tên lửa bội siêu thanh, nhưng không thông qua được tuyên bố chung do bất đồng ý kiến giữa các nước thành viên thường trực.Lần này, dư luận quan tâm tới nội dung thảo luận của Hội đồng bảo an, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã xác nhận phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, điều mà cộng đồng quốc tế lo ngại.Tên lửa SLBM được đánh giá là loại vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi, xoay chuyển vị thế chiến lược do khó bị phát hiện trước khi phóng, có thể lắp vũ khí hủy diệt hàng loạt, như vũ khí hạt nhân.Nhà Trắng một mặt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, mặt khác nhấn mạnh vẫn giữ nguyên lập trường xúc tiến đối thoại với Bình Nhưỡng.Trong cuộc thảo luận giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật tại Washington (Mỹ), ba nước bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, đồng thời nhất trí rằng phải đẩy sớm đối thoại.Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đối thoại của các nước liên quan, lần này Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chiến lược, loại vũ khí mà nước này đã kiềm chế dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đẩy cao thêm căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Vẫn chưa rõ động thái này sẽ gây ra những hệ quả gì trong thời gian tới.