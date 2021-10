Hội đồng bảo an họp kín, không ra tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa SLBM của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 20/10 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp khẩn tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thảo luận về động thái phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở vùng biển ngoài khơi thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên hôm 19/10 .Trong khi các nước Mỹ, Anh cho rằng cộng đồng quốc tế phải cùng lên tiếng về việc miền Bắc vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an, thì Trung Quốc và Nga lại nhấn mạnh rằng "các nước liên quan phải kiềm chế". Cuối cùng, Hội đồng bảo an đã không thông qua được tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Trước thềm cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích vụ phóng tên lửa SLBM của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an, đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế.Tuy nhiên, Washington khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường xúc tiến đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, tách biệt với quá trình thảo luận tại Hội đồng bảo an. Lập trường này của Mỹ được cho là xuất phát từ nhận thức rằng hòa bình là phương pháp duy nhất để ngăn chặn miền Bắc phát triển hạt nhân, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.Gần đây, quan chức an ninh, ngoại giao cấp cao cho tới cả Giám đốc cơ quan tình báo các nước liên quan đều đang tích cực tìm kiếm phương án nối lại đối thoại với miền Bắc.Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman gần đây tiết lộ về việc tiếp xúc Mỹ-Triều, hối thúc Bắc Triều Tiên hưởng ứng đề xuất đối thoại. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn phản ứng khá lạnh nhạt.