Album “BTS, THE BEST” bán được 1 triệu bản tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon (Nhật Bản), album “BTS, THE BEST” phát hành tháng 6 năm ngoái của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tính đến ngày 2/1 đã tiêu thụ được 1.002.000 bản tại thị trường Nhật Bản.Oricon cho biết BTS là nhóm nhạc nước ngoài đầu tiên sau 17 năm 9 tháng có doanh số bán album vượt mốc 1 triệu bản tại Nhật Bản kể từ thành tích của ban nhạc Queen (Anh) vào năm 2004 và là nghệ sĩ nước ngoài thứ 14 đạt được thành tích này sau ca sĩ người Mỹ Mariah Carey và ban nhạc huyền thoại The Beatles (Anh).Album “BTS, THE BEST” gồm 23 bài hát hay nhất của BTS từng phát hành tại Nhật Bản từ trước đến nay. Năm ngoái, album này đã leo lên xếp vị trí số một trên bảng xếp hạng thường niên của Oricon, mang về cho BTS thành tích album nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng này sau Michael Jackson vào năm 1984.