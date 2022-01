IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 đạt 3%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 25/1 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 đạt 3%, giảm 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay được dự đoán đạt 4,4%, thấp hơn 0,5% so với dự báo trước đó.IMF đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ giảm 1,2%, khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) và Trung Quốc giảm lần lượt giảm 0,4% và 0,8%.Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận định nền kinh tế toàn cầu năm nay sẽ tăng trưởng chậm lại do biến thể Omicron lan rộng và lạm phát cao hơn dự kiến. Dự báo trên được đưa ra dựa trên giả định làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron được kiểm soát trong quý I và lạm phát giảm dần. Báo cáo cũng phản ánh giả thiết là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ba lần nâng lãi suất cơ bản trong năm nay và năm sau, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu được khắc phục.IMF khuyến nghị mặc dù cần phải thu hẹp mức thâm hụt tài chính, song các quốc gia nên tăng cường hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế trong xã hội và các doanh nghiệp trong trường hợp làn sóng lây nhiễm COVID-19 tái bùng phát. Cùng với đó, các nước cần thiết lập chính sách tiền tệ dựa theo tình hình lạm phát và tuyển dụng, đồng thời hợp tác quốc tế nhằm cung cấp vắc-xin cho các nước thu nhập thấp.Mặt khác, IMF dự đoán trong năm sau, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đạt 2,9% và kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,8%.