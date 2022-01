77,5% phụ nữ Hàn Quốc quay trở lại làm việc sau sinh

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 25/1 đã công bố kết quả “Khảo sát thực trạng chăm sóc sau sinh năm 2021” tiến hành với 3.127 sản phụ đã sinh con trong năm ngoái. Theo đó, 59,8% người được hỏi trả lời “làm việc hơn một giờ đồng hồ tới trước lúc sinh để kiếm thêm thu nhập”.Số thai phụ đã đăng ký hưởng chế độ nghỉ phép thai sản chiếm 63,8%. Số còn lại là người kinh doanh hoặc làm nghề tự do nên không có chế độ nghỉ phép thai sản riêng.77,5% bà mẹ từng làm việc trước khi sinh cho biết đã trở lại làm việc hoặc có ý định quay lại làm việc. 53,3% người được hỏi cho biết chồng cũng đăng ký chế độ nghỉ phép thai sản trong thời gian vợ ở cữ để chăm sóc con cái khác trong nhà hoặc dành thời gian cho con nhỏ.81,2% người được hỏi cho biết đã sử dụng dịch vụ của trung tâm chăm sóc sau sinh, thời gian sử dụng bình quân là 12,3 ngày, chi phí là 2.431.000 won (2.031 USD). Nếu không đăng ký dịch vụ ở trung tâm chăm sóc sau sinh, các bà mẹ thường dành thời gian ở cữ tại nhà riêng (26,8 ngày), nhà ngoại (23,7 ngày), nhà nội (20,9 ngày), chi phí bình quân là 815.000 won (680,81 USD).So với khảo sát lần đầu tiên vào năm 2018, năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phụ nữ sau sinh có xu hướng ở cữ tại nhà riêng, hoặc nhà bố mẹ bên nội ngoại lâu hơn; ngược lại, thời gian ở trung tâm chăm sóc sau sinh giảm từ 13,2 ngày xuống còn 12,3 ngày.Thời gian chăm sóc sau sinh bình quân của đối tượng khảo sát là 30,2 ngày, nhưng các bà mẹ cho rằng thời gian lý tưởng là 71,1 ngày.Tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh trong thời gian ở cữ là 52,6%, tăng 2,3% so với khảo sát năm 2018 (50,3%). Nhóm có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh, luôn trong trạng thái dễ xúc động sau khi sinh kéo dài trong một tuần chiếm 42,7%.Theo đó, 93% số trả lời cho rằng cần được hướng dẫn quản lý trầm cảm sau sinh tại trung tâm chăm sóc hậu sản, và 79,4% cho rằng là tại nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ được hướng dẫn quản lý trầm cảm sau sinh trên thực tế chỉ đạt 27,5% ở trung tâm chăm sóc hậu sản và 17,6% tại nhà.