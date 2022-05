Hội đồng bảo an không thể thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung với Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 26/5 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) để biểu quyết về dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên có nội dung cắt giảm một nửa lượng dầu thô và dầu tinh chế mà miền Bắc được phép nhập khẩu hàng năm.Kết quả biểu quyết có 13 trên tổng số 15 nước thành viên ủng hộ, chỉ hai nước phản đối là Nga và Trung Quốc, cũng là hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an.Để được thông qua, dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an cần có sự ủng hộ của ít nhất 9 trong số 15 nước thành viên và đồng thời cả 5 thành viên thường trực đều tán thành.Dự thảo nghị quyết lần này do Mỹ xúc tiến nhằm đối phó với hàng loạt vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên trong năm nay.Đây cũng là lần bỏ phiếu đầu tiên liên quan đến lệnh trừng phạt miền Bắc kể từ khi Hội đồng bảo an nhất trí toàn diện thông qua Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 vào ngày 22/12/2017.Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/5 đã đưa ra lập trường bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc khi dự thảo nghị quyết mới về trừng phạt miền Bắc không được thông qua mặc dù đa số nước thành viên Hội đồng bảo an tán thành, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp khiêu khích tên lửa đạn đạo và có khả năng cao thử hạt nhân.Đây là lần đầu tiên một dự thảo nghị quyết về lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an không được phê duyệt, làm tổn hại đáng kể đến lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với cơ quan này.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các nước thành viên cần thực hiện vai trò một cách có trách nhiệm nhằm ứng phó với các hành vi vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an của Bắc Triều Tiên, hướng tới đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.Trên nền tảng ý kiến của đa số các nước thành viên thông qua cuộc biểu quyết lần này, Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để Bình Nhưỡng ngừng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa.