Tỷ giá won/USD cao kỷ lục trong vòng gần 13 năm

Photo : YONHAP News

Tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6 ở mức 1.301,8 won đổi 1 USD, tăng 4,5 won so với phiên trước. Đây là tỷ giá cao nhất trong vòng 12 năm 11 tháng, kể từ sau tháng 7/2009.Tỷ giá hối đoái tăng được phân tích là bởi tâm lý chuộng tài sản an toàn gia tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell công nhận khả năng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong phiên điều trần tại Quốc hội đêm ngày hôm trước (giờ Hàn Quốc).Ngay sau khi có tin tỷ giá won/USD được giao dịch ở ngưỡng 1.300 won đổi 1 USD, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho khẳng định sẽ nỗ lực để ổn định thị trường ngoại hối tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp diễn ra vào sáng cùng ngày.Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đồng loạt lao dốc, hai ngày phiên liên tiếp xác lập mức thấp kỷ lục trong năm.Chỉ số KOSPI kết phiên ở mức 2.314,32 điểm, giảm 28,49 điểm so với phiên trước (1,22%). Đây là chỉ số đóng cửa thấp nhất trong vòng một năm 7 tháng sau mức 2.300,16 điểm phiên giao dịch ngày 2/11/2020. Các tổ chức đầu tư đã mua vào 926 tỷ won (710,9 triệu USD), nhưng nhà đầu tư cá nhân và người nước ngoài bán ròng 671,4 tỷ won (515,4 triệu USD) và 296,3 tỷ won (222,5 triệu USD), kéo chỉ số giảm điểm.Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 714,38 điểm, giảm 32,58 điểm (4,36%), hai ngày liền có mức giảm ở ngưỡng 4%. Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất trong năm, cũng là thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 15/6/2020 (693,15 điểm).Trên sàn KOSDAQ, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75,9 tỷ won (58,2 triệu USD), nhưng nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 64,2 tỷ won (49,3 triệu USD) và 1,4 tỷ won (1 triệu USD).