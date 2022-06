Photo : YONHAP News

Các sân vận động bóng chày tại Hàn Quốc đang dần tìm lại sức sống sau hai năm gánh chịu cú sốc từ đại dịch COVID-19. Doanh số quầy bán đồng phục của các câu lạc bộ bóng chày, quầy bán hàng ăn uống còn tăng mạnh hơn so với trước khi bùng phát đại dịch, tiêu dùng đang "bùng nổ" sau một thời gian dài bị kiềm chế.Nhân viên một quầy bán đồng phục bóng chày cho biết vào ngày thường cũng có đông khán giả tới đây, vào dịp cuối tuần thì đồng phục sẽ cháy hàng ngay lập tức.Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), nhu cầu tiêu dùng ở các lĩnh vực thể thao và nghệ thuật đang trên đà tăng nhanh sau một thời gian chậm hồi phục hơn so với các ngành khác.Các mẫu đồng phục mà câu lạc bộ bóng chày KIA mới ra mắt đều đã cháy hàng, khách đặt mua thậm chí còn phải đợi gần một tháng mới có thể nhận được hàng.Sau khi Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, người hâm mộ bóng chày bắt đầu tìm đến các sân vận động. Thêm vào đó, câu lạc bộ KIA còn đạt thành tích thi đấu tốt, khiến doanh số bán đồng phục thi đấu của đội tăng vọt. Câu chuyện này không chỉ riêng ở câu lạc bộ KIA. Các sân bóng chày khác như Daegu Lions Park cũng đón một diện mạo mới đầy sức sống. Mặc dù lượng khán giả tới sân vẫn giảm 24% so với trước khi bùng phát dịch COVID-19, nhưng doanh số bán thanh đập cổ vũ đã tăng vọt tới 568%, khán giả chi tiêu mạnh tay hơn trước.Một người hâm mộ chia sẻ đã mua một bộ đồng phục cho mình, và mua ba bộ khác do bạn bè nhờ, tiêu tổng cộng hơn 300.000 won (233 USD). Tuy nhiên, họ không thấy tiếc tiền chút nào, vì cảm thấy được xả stress.Trên thực tế, doanh số bán vé theo dõi trận thi đấu bóng chày ở sân bóng chày Daegu đã tăng 30%, doanh số các sản phẩm của câu lạc bộ hay doanh số bán hàng ăn uống đã tăng từ 30-40%.So với trước khi bùng phát dịch COVID-19, khán giả có khuynh hướng chọn chỗ ngồi tốt hơn, mua nhiều sản phẩm hơn và ăn uống nhiều hơn.Cuộc sống đời thường đang dần được khôi phục lại như trước, tâm lý tiêu dùng được vực dậy, góp phần đưa các sân bóng chày tìm lại được sức sống.