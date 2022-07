Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp diễn chiều hướng tăng

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 4/7, Hàn Quốc ghi nhận 6.253 ca mắc COVID-19 mới, tăng gần 3.000 ca so với Thứ Hai tuần trước, và là mức cao nhất trong các ngày thứ Hai 6 tuần gần đây.Trong đó, có 6.089 ca mắc trong nước, 164 ca nhập ngoại. Số ca nhập ngoại đã duy trì ở ngưỡng ba con số hơn 10 ngày liên tiếp, được phân tích là do Chính phủ miễn cách ly với người nhập cảnh và tăng số chuyến bay quốc tế.Số ca mắc bình quân một tuần qua là khoảng 9.500 ca/ngày, tăng 2.400 người so với bình quân tuần trước.Cơ quan phòng dịch đang chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh trở lại.Mặt khác, từ ngày 4/7, Chính phủ Hàn Quốc triển khai thí điểm trợ cấp nghỉ ốm, nhằm đảm bảo người lao động không thể làm việc do ốm đau có thời gian nghỉ ngơi và một phần thu nhập. Mức hỗ trợ là 43.960 won (34 USD) một ngày, bằng 60% lương tối thiểu.Có 6 khu vực được triển khai thí điểm, trong đó có quận Jongno (Seoul), thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi), thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang). Đối tượng hỗ trợ là người lao động từ 15 tới dưới 65 tuổi cư trú tại các khu vực này, không chỉ bao gồm người lao động đang hưởng lương mà cả người kinh doanh tự do, nghệ sĩ, người lao động làm việc cho các nền tảng dịch vụ.Để đăng ký nhận trợ cấp, người dân có thể truy cập vào trang chủ của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia (NHIS) hoặc trực tiếp tới chính quyền địa phương cư trú để hỏi cụ thể.