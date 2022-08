Quân đội Hàn-Mỹ diễn tập quản lý khủng hoảng từ 16-19/8

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16/8, kéo dài trong 4 ngày.Tập trận quản lý khủng hoảng là tập trận sơ bộ cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield -UFS), có sự tham gia của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Trong cuộc diễn tập, quân đội hai nước sẽ giả định xảy ra tình huống khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tiến hành các bước quản lý để khủng hoảng không trở thành chiến tranh.Trong cuộc diễn tập lần này, nhóm phản ứng của Chính phủ hai hước sẽ hợp tác thực hiện các biện pháp, ứng phó không chỉ về mặt quân sự mà còn cân nhắc đến các yếu tố khác như chính trị, tình báo và kinh tế.Sau khi kết thúc diễn tập quản lý khủng hoảng, cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" chính thức sẽ được chia làm hai phần, diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 1/9.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích "Lá chắn tự do Ulchi" là cuộc tập trận phòng thủ diễn ra hàng năm. Trong thời gian tập trận, quân đội hai nước sẽ triển khai đồng thời diễn tập cơ động ngoài trời chiến thuật theo từng đơn vị và nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực tác chiến phối hợp.Đây sẽ là cơ hội để nâng cao năng lực tác chiến toàn diện của quốc gia thông qua kết hợp cuộc diễn tập của các ban ngành Chính phủ và tập trận quân sự. Seoul sẽ đảm bảo các điều kiện ổn định cho công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến thông qua đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai.Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát, quân đội hai nước sẽ tuân thủ các quy định phòng dịch khi diễn tập như tất cả lực lượng tham gia tập trận phải làm xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR), tự xét nghiệm tại nhà hai đến ba lần mỗi tuần.Tập trận chung lần này một lần nữa tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bền vững và củng cố tư thế phòng thủ của liên quân.