Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp 2,7 triệu nhà ở trong 5 năm tới

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/8 đã mở cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về bất động sản, công bố phương án cung cấp 2,7 triệu nhà ở trên toàn quốc trong vòng 5 năm tới.Trong đó, Chính phủ sẽ nới lỏng quy chế để mở rộng nguồn cung nhà ở khu vực trung tâm đô thị. Thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ được cung cấp tổng cộng 1,58 triệu căn hộ, riêng tại Seoul là 500.000 căn.Theo Chính phủ, nguồn cung nhà ở tại các khu vực trung tâm đô thị đang bị thiếu do quy chế ngặt nghèo. Do đó, Chính phủ sẽ xem xét lại toàn diện phương thức cung cấp nhà trong thời gian qua, để chuyển đổi mạnh mẽ mô hình chính sách nhà ở.Trong vòng từ năm 2023 tới năm 2027, Chính phủ sẽ hợp tác với chính quyền các địa phương để chỉ định thêm khu vực cải tạo và xây dựng mới với quy mô 220.000 căn hộ trên toàn quốc, trong đó thủ đô Seoul là 100.000 căn, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi 40.000 căn.Chính phủ sẽ miễn giảm một cách hợp lý chi phí tái xây dựng, hạ tỷ trọng về tính an toàn kết cấu, vốn được coi là một rào cản lớn trong quá trình phê duyệt về kiểm tra an toàn. Về việc tái thiết các đô thị mới giai đoạn một, một cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Chính phủ sẽ nghiên cứu và lập kế hoạch cụ thể cho tới năm 2024.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng ưu đãi với các dự án nhà ở do khối tư nhân phát triển ở các khu vực quanh ga tàu đã xuống cấp. Chính phủ sẽ áp dụng ưu đãi về thuế và hệ số sử dụng đất với các dự án này tương tự với dự án Nhà nước, bù lại một số nhà ở thuộc dự án sẽ được chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê, và bị áp dụng mức trần lợi nhuận trong trường hợp cần thiết.Chính phủ cũng công bố kế hoạch cung cấp "nhà ở nguyên giá dành cho thanh niên" với mức giá chỉ bằng giá thành xây dựng, đối tượng là những thanh niên, cặp vợ chồng mới cưới chưa có nhà ở. Bộ Địa chính và giao thông cho biết Chính phủ sẽ cung cấp tổng cộng 500.000 "nhà ở nguyên giá" dưới 70% giá thị trường cho những thanh niên lần đầu tiên mua nhà.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ áp dụng chế độ cho phép người dân thuê nhà trong một khoảng thời gian nhất định rồi sau đó lựa chọn có mua căn nhà đó hay không.Đối sách nhà ở lần này bao gồm cả kế hoạch cung cấp 880.000 căn hộ thuộc các dự án phát triển do Nhà nước hoặc chính quyền địa phương tiến hành. Chính phủ sẽ công bố khu vực phát triển cụ thể từ tháng 10 năm nay.