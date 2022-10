Nhiệt độ Hàn Quốc sáng ngày 18/10 xuống thấp nhất trong mùa thu năm nay

Photo : YONHAP News

Luồng không khí lạnh dưới -10 độ C tràn xuống từ phía Tây Bắc bao trùm bán đảo Hàn Quốc đã khiến nền nhiệt sáng ngày 18/10 xuống thấp nhất trong mùa thu năm nay.Tại khu vực Daegwallyeong (tỉnh Gangwon), nhiệt độ thấp nhất trong sáng cùng ngày xuống tới -4 độ C. Do nền nhiệt bề mặt đất lạnh đột ngột trong đêm, nên nhiều địa phương trong đất liền, trong đó có thủ đô Seoul, đã đón đợt sương muối đầu tiên trong năm nay.Đợt sương muối đầu tiên ở Seoul năm nay sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày. Ở khu vực phía Bắc thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) còn quan trắc được cả đợt đóng băng đầu tiên trong năm.Mặc dù Cục khí tượng và thủy văn đã dỡ bỏ cảnh báo chú ý đợt lạnh ở các địa phương trong đất liền, nhưng thời tiết lạnh giá dự báo sẽ còn tiếp diễn. Nhiệt độ trong ngày 18/10 sẽ không thể tăng cao, duy trì ở mức bình quân 15 độ C trên cả nước. Ở khu vực ven biển và núi cao sẽ có gió mạnh 15m/s, khiến nền nhiệt còn xuống thấp hơn nữa.Sáng ngày 19/10, dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn ngày hôm nay. Huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống -1 độ C, thủ đô Seoul xuống -4 độ C. Nhiệt độ sẽ nhích lên từng chút một vào ban ngày, nhưng cái lạnh sẽ còn kéo dài tới sáng ngày 20/10. Đợt lạnh sớm lần này sẽ giảm dần khi luồng không khí ấm từ phía Tây tràn vào bán đảo Hàn Quốc từ ngày 20/10.Cục Khí tượng và thủy văn cho biết sẽ không có thêm đợt không khí lạnh mạnh nào sau đó, nhưng do thời tiết hanh khô kèm theo gió mạnh nên cần hết sức chú ý hỏa hoạn, cháy rừng.