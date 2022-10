Dịch vụ giao hàng bằng drone từ cửa hàng tiện lợi tới địa chỉ được định sẵn

Photo : KBS News

Gần đây, máy bay mini không người lái (drone) đang đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong đời sống thường ngày của người dân Hàn Quốc.Chủ một khu nhà nghỉ ở huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, đang sử dụng dịch vụ giao hàng bằng drone phục vụ cho khách nghỉ. Nếu khách nghỉ đặt hàng như nước uống, đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi gần đó qua ứng dụng điện thoại di động thì cửa hàng sẽ ngay lập tức chuẩn bị đơn hàng, đưa hàng lên drone. Máy bay mini sẽ tự bay theo lộ trình được thiết lập sẵn ở phòng điều khiển.Chỉ một lát sau, drone sẽ hạ cánh chính xác tại địa chỉ giao hàng. Quãng đường từ cửa hàng tiện lợi tới khu nghỉ mất 6 phút di chuyển bằng xe ô tô, nhưng bằng drone chỉ tốn 1 phút 40 giây.Dịch vụ giao hàng bằng drone đang từng bước được thương mại hóa. Chỉ cần thiết lập địa điểm cất cánh và hạ cánh là drone sẽ có thể bay ổn định theo đường bay đã được định sẵn. Ưu điểm của dịch vụ giao hàng bằng drone là máy bay mini sẽ tự bay tới địa chỉ người nhận mà không cần có người điều khiển. Dịch vụ giao hàng bằng drone này đang được cung cấp cho hơn 20 khu nhà nghỉ gần khu vực Gapyeong.Chủ một khu nhà nghỉ cho biết thông thường, khi khách nhận phòng xong sẽ ngại ra ngoài mua thêm đồ khi đang uống rượu vì có thể phải lái xe trong cơn say. Nhưng với dịch vụ này, khách nghỉ sẽ được giao hàng tận nơi, hết sức tiện lợi.Một quan chức Bộ Hành chính và an toàn nhấn mạnh dịch vụ giao hàng bằng drone này là bước khởi đầu để thương mại hóa dịch vụ drone ở khối tư nhân. Dự kiến, Bộ Hành chính và an toàn có kế hoạch bố trí thêm 40 điểm giao hàng bằng drone ở khối Nhà nước tại khu vực huyện Yeongwol (tỉnh Gangwon), nơi thí điểm dịch này từ năm ngoái; và tiếp tục mở rộng sang khối tư nhân.