Động đất mạnh 4,1 độ richter tại tỉnh Bắc Chungcheong ngày 29/10

Photo : YONHAP News

Vào lúc 8 giờ 27 phút sáng ngày 29/10, một trận động đất mạnh có độ lớn 4,1 độ richter đã xảy ra ở phía Đông Bắc huyện Goesan, tỉnh Bắc Chungcheong. Tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu 12 km.Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Hàn Quốc trong năm nay, và là trận động đất mạnh hiếm thấy ở khu vực tỉnh Bắc Chungcheong. Trước trận động đất lớn, đã có ba trận động đất nhỏ xảy ra. Ngoài ra còn xuất hiện hơn 10 đợt dư chấn.Do ảnh hưởng của trận động đất này, hai tuyến tàu hỏa ở khu vực gần tâm chấn đã bị lùi thời gian chạy, 35 tuyến đường leo núi công viên quốc gia phải đóng cửa hoàn toàn.Không chỉ tại tỉnh Bắc Chungcheong mà rung chấn do trận động đất còn ảnh hưởng tới cả các tỉnh Gyeonggi, Bắc Gyeongsang, Gangwon. Tới chiều ngày 29/10, trên toàn Hàn Quốc có hơn 160 trường hợp báo cáo về rung chấn.28 giây ngay sau trận động đất, tin nhắn thảm họa khẩn cấp đã được gửi tới điện thoại di động của toàn bộ người dân. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cũng ngay lập tức phát nội dung về động đất.Lúc 8 giờ 30 phút sáng, Bộ Hành chính và an toàn đã ban cảnh báo ở mức "chú ý" về động đất, khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giai đoạn một.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nghe báo cáo về tình hình khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, chỉ thị các ban ngành Chính phủ nắm bắt tình hình thiệt hại chính xác.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết đã có 11 trường hợp bị thiệt hại như hư hỏng mái nhà, nứt tường xảy ra ở huyện Goesan và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong).