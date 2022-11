Thời tiết lạnh nhất tại toàn Hàn Quốc vào những ngày cuối thu

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc chìm vào thời tiết lạnh sáng ngày 4/11 do luồng không khí lạnh từ phía Tây Bắc tràn xuống vào lãnh thổ Hàn Quốc.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 4/11 đã phát báo động về rét lạnh ở mức "chú ý" với một số thành phố ở tỉnh Gangwon là thành phố Sokcho và Goseong, trong khi đó nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng tại đèo Daegwallyeong và thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) là -4 độ C.Tại huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), nhiệt độ xuống tới -3,8 độ C, thành phố Jecheon (tỉnh Bắc Chungcheong), miền Trung Hàn Quốc, đạt -2,3 độ C, Seoul 1,6 độ C, với nhiệt độ trung bình chỉ vào khoảng 5 độ C. Ngoài ra, gió mạnh với vận tốc 5m/s càng tạo cảm giác lạnh hơn nhiệt độ thực tế.Nhiệt độ buổi trưa cũng không tăng cao, thời tiết se lạnh kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trưa ngày 4/11 tại Seoul là 10 độ C, thấp hơn 3 đến 8 độ C so với ngày trước đó.Nhiệt độ buổi sáng 5/11 tại đất liền và vùng núi xuống còn trên dưới -5 độ C, tiêu biểu có huyện Cheorwon.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết sẽ có những nơi nước đóng băng và có sương mù do ảnh hưởng của cái lạnh đầu đông, người dân cần chú ý phòng tránh thiệt hại mùa màng do thời tiết. Tuy nhiên, đợt lạnh này sẽ có xu hướng dịu đi khi nhiệt độ tăng nhẹ từ trưa ngày 5/11, sau đó sẽ trở lại mức trung bình hàng năm vào trưa ngày 6/11.