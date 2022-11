Chính phủ Hàn Quốc xem xét hạ dự báo tăng trưởng năm sau xuống ngưỡng 1%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết Chính phủ sẽ công bố phương hướng chính sách kinh tế và triển vọng kinh tế năm 2023 từ trung tuần cho tới cuối tháng 12.Tháng 6 năm nay, Chính phủ công bố phương hướng chính sách kinh tế mới, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,5% trong năm sau. Lần này, Chính phủ đang xem xét phương án hạ dự báo tăng trưởng xuống ngưỡng 1%, cân nhắc tới tình hình khủng hoảng chồng chất do cả lãi suất, giá cả và tỷ giá đều tăng cao, trong khi xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế, cũng đang bị lung lay. Có ý kiến lo ngại tiêu thụ nội địa sau một thời gian được vực dậy sau đại dịch COVID-19 cũng sẽ bị co hẹp trở lại trong năm tới.Hiện tại, các tổ chức lớn trong và ngoài nước như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đều đã hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống ngưỡng 1%. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi dự báo của các tổ chức trên để đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng.Phần lớn dư luận đều dự báo tình hình kinh tế năm sau sẽ khó khăn hơn năm nay, nhưng Chính phủ sẽ không điều chỉnh triển vọng nguồn thuế thu năm 2023, do nhận định dù kinh tế năm sau có xấu đi thì tác động tới khoản thu thuế doanh nghiệp, nguồn thu ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, sẽ được thể hiện vào năm 2024.Chính phủ Hàn Quốc đã trình dự thảo ngân sách năm 2023 lên Quốc hội vào tháng 9 vừa qua, trong đó dự báo nguồn thu thuế năm sau đạt 400.457 tỷ won (298,87 tỷ USD), tăng 0,8% so với tổng thu thuế dự kiến của năm nay.