Số ca COVID-19 nặng tại Hàn Quốc cao nhất trong vòng hơn hai tháng qua

Tính đến 0 giờ ngày 28/11, Hàn Quốc ghi nhận 22.327 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 24.000 ca so với hôm trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần.Tính riêng các ngày thứ Hai, số ca mắc mới giảm 750 ca so với một tuần trước, giảm 1.421 ca so với hai tuần trước.Xu hướng tăng ca nhiễm mới đã chững lại, nhưng số ca nặng vẫn đang ở mức cao. Số ca nặng ngày 28/11 đạt 491 ca, cao nhất trong vòng hơn hai tháng, 10 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong tăng thêm 44 ca, tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 30.413 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin bổ sung vào mùa đông. Từ ngày 28/11, Hàn Quốc dừng nhận đặt lịch tiêm phòng vắc-xin mũi 3, 4 bằng các loại vắc-xin hiện hành, để tập trung tiêm bằng vắc-xin cải tiến, nhằm đối phó một cách hiệu quả với biến thể Omicron. Những người đã hoàn tất đặt lịch trước đó vẫn có thể tiêm bằng vắc-xin hiện hành tới hết ngày 16/12, từ ngày 17/12 trở đi sẽ chỉ tiêm bằng vắc-xin cải tiến.Người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi cuối cùng quá 90 ngày sẽ có thể được tiêm bổ sung bằng vắc-xin cải tiến.Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch cũng khuyến nghị người dân chú ý phòng dịch khi tham gia cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022.KDCA nhấn mạnh trong trường hợp cổ động viên tập trung đông, hô hào cổ vũ thì khả năng lây nhiễm virus là rất cao. Do đó, các cổ động viên cần tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.Hiện tại, Hàn Quốc không còn bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, nhưng cơ quan phòng dịch cho rằng việc đeo khẩu trang khi tập trung đông người là điều hết sức quan trọng để giảm thiểu khả năng lây nhiễm COVID-19.