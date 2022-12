Thị phần pin điện sản xuất tại ba công ty lớn Hàn Quốc giảm 6,9% so với năm 2021

Photo : YONHAP News

Doanh nghiệp điều tra thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết tổng lượng sử dụng pin xe ô tô điện trên toàn thế giới được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022 là 390,4 GWh (gigawatt giờ), tăng 75,4% so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, ngành pin điện Trung Quốc đang xu hướng phát triển mạnh. Đặc biệt, lượng sử dụng pin của doanh nghiệp CATL (Trung Quốc) đứng hạng nhất với 35,3% trong tổng thị phần thế giới, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp Trung Quốc thuộc top 10 hạng đầu như BYD cũng có tỷ lệ tăng trưởng ba con số so với năm ngoái.Trái lại, tỷ lệ tăng trưởng của phần lớn các công ty Nhật Bản, trong đó có Panasonic, có xu hướng giảm và không thể bắt kịp mức bình quân của thị trường.Ba doanh nghiệp lớn nhất về pin điện tại Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI cũng dẫn dắt tăng trưởng, song vẫn giảm về thị phần do bị lép vế trước sự nhảy vọt của các doanh nghiệp Trung Quốc.Cụ thể, LG Energy Solution chiếm vị trí thứ hai về lượng sử dụng pin với 53,7 GWh, SK On đứng thứ 5 với 24,1 GWh, Samsung SDI xếp hạng 6 với 18,9 GWh, tăng lần lượt 16,1%, 83,2% và 69% so với cùng kỳ năm 2021.Xét về thị phần trong 10 tháng đầu năm 2022, ba công ty này chiếm tổng cộng 24,8%, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.SNE Research cho biết các doanh nghiệp pin điện Hàn Quốc đã thành lập các hội nhóm hợp tác và tập trung đầu tư vào thị trường Bắc Mỹ và châu Âu để đối phó với Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo thành một mạng lưới cung cấp ổn định cho các doanh nghiệp pin điện Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung.