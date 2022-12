Số sĩ tử đạt điểm tuyệt đối môn Toán kỳ thi Đại học năm nay bằng một phần ba năm ngoái

Photo : YONHAP News

Kết quả chấm điểm kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc năm học 2023 đã được công bố vào ngày 8/12.Năm nay là năm thứ hai Hàn Quốc tổ chức thi đại học chung giữa khối tự nhiên và xã hội. Số học sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán năm nay là 934 học sinh, bằng một phần ba so với năm ngoái, lần đầu tiên xuống dưới 1.000 em kể từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2018. Điều này cho thấy đề thi môn Toán năm nay khó để đạt được điểm tuyệt đối ngay cả với những học sinh giỏi nhất.Trong khi đó, đề thi môn Ngữ văn năm nay được cho là tương đối dễ hơn so với năm trước. Số học sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn năm nay là 371 học sinh, nhiều hơn năm ngoái 28 em.Số học sinh đạt điểm Giỏi môn tiếng Anh chiếm 7,83% tổng số sĩ tử, tăng so với tỷ lệ năm ngoái là 6,25%. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh được điểm Khá lại giảm 3-4% so với năm trước, cho thấy đề thi vẫn còn khó đối với các học sinh có học lực trung bình khá. Tỷ lệ sĩ tử đạt điểm Giỏi ở môn Lịch sử Hàn Quốc đạt 28,88%, giảm gần 9% so với năm ngoái.Viện Đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) cho biết trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, có ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn.Trong tổng cộng 508.030 sĩ tử nộp hồ sơ, tỷ lệ dự thi đạt 88,1%.Giấy báo điểm thi sẽ được gửi tới từng thí sinh vào ngày 9/12.