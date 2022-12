Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 10 thặng dư 880 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/12 công bố cán cân vãng lai tháng 10 đạt thặng dư 880 triệu USD. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì quy mô thặng dư cán cân vãng lai giảm mạnh tới 7,13 tỷ USD.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc từng duy trì đà thặng dư kéo dài 23 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2020 tới tháng 3 năm nay, sau đó chuyển sang thâm hụt vào tháng 4. Một tháng sau là vào tháng 5, cán cân vãng lai thặng dư trở lại. Tuy nhiên, tới tháng 8, cán cân vãng lai lại thâm hụt tới 3,05 tỷ USD. Mặc dù đã thặng dư trở lại trong tháng 9 và tháng 10, nhưng quy mô thặng dư ở mức rất nhỏ.Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thâm hụt 1,48 tỷ USD, quay trở lại xu hướng thâm hụt chỉ sau một tháng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 52,59 tỷ USD, giảm 3,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, do ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu đình trệ, xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 16,4%, chế phẩm hóa học giảm 13,4%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 15,7%, Nhật Bản giảm 13,1%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 54,7 tỷ USD, tăng 4,22 tỷ USD so với một năm trước.Cán cân dịch vụ thặng dư 50 triệu USD, nhưng quy mô thặng dư giảm 590 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân du lịch thâm hụt 540 triệu USD, tăng so với năm ngoái là 460 triệu USD sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt thặng dư 2,26 tỷ USD, cao hơn một năm trước, được phân tích là do nguồn thu cổ tức từ các công ty chi nhánh ở nước ngoài tăng.