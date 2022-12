Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển thành công cơ nhân tạo mạnh gấp 17 lần cơ bắp người

Photo : KBS News

Nhóm nghiên cứu chung giữa Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và trường Đại học quốc gia Pusan đã phát triển thành công cơ nhân tạo mạnh gấp 17 lần so với cơ bắp của con người bằng vật liệu mới.Những rô-bốt hình người hiện tại không thể chuyển động một cách tự nhiên do được làm bằng thiết bị máy móc chứ không phải cơ bắp như người. Có rất nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển cơ nhân tạo bằng nhiều loại vật liệu mới đang được tiến hành, nhưng đều gặp hạn chế trong việc phải dự trữ được năng lượng riêng để vận hành cơ bắp.Nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc đã sử dụng vật liệu mới là sợi tổng hợp được kết hợp từ graphene với vật chất tinh thể lỏng dạng gel. Chất liệu này có thể co lại và giãn ra tương tự như cơ của động vật nhờ thay đổi nhiệt độ, chứ không cần phải có năng lượng riêng.Tiến sĩ về khoa học vật liệu mới thuộc KAIST Kim Jun-tae giải thích nguyên lý là khi chịu tác động của ánh sáng hoặc nhiệt, thì cấu trúc phân tử được phân bổ theo hàng sẽ co lại không đều, tạo nên sự chuyển động.Cơ sẽ co lại nếu gia nhiệt bằng cách chiếu ánh sáng từ xa. Khi đó, cơ nhân tạo sẽ mạnh gấp 6 lần, với tốc độ chuyển động nhanh gấp tối đa 17 lần so với cơ bắp của người.Một sợi cơ nhân tạo mỏng có kích thước dày gấp đôi sợi tóc có thể nâng được quả tạ nặng 1 kg. Nếu dùng vật liệu này để làm ra sâu đo nhân tạo, thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn gấp ba lần so với sâu đo thật.Giáo sư Kim Sang-wook thuộc khoa Khoa học vật liệu mới của KAIST cho biết dù vật chất tinh thể lỏng có đặc tính biến dạng thuận nghịch, nhưng lại có lực yếu. Nhưng nếu kết hợp với graphene thì cho dù có bị co giãn mạnh đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ hình thành nên tính chất vật lý rất nhanh và mạnh.Nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch sẽ ứng dụng cơ nhân tạo mới phát triển được cho các lĩnh vực đa dạng như rô-bốt hình người hay nội tạng nhân tạo.