Người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay

Photo : YONHAP News

Nhiệt độ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sáng ngày 14/12 đã rớt xuống -11 độ C, thấp nhất trong mùa đông năm nay. Trong khi đó tuyết được dự đoán sẽ lại rơi ở khu vực miền Trung vào ngày 15/12 trong cái lạnh giá rét, nên người dân cần đề phòng thiệt hại.Trong ngày 13/12, tuyết rơi dày đến tận nửa đêm, khiến thời tiết trở nên lạnh hơn với nhiệt độ thấp sâu nhất năm nay trên toàn Hàn Quốc. Một số địa phương ở đất liền miền Trung và khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang đã ban lệnh cảnh báo và chú ý rét đậm. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực miền Trung cũng rớt xuống âm độ.Thời tiết giá rét được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài sang đến đầu tuần sau. Nhiệt độ buổi sáng ở thủ đô Seoul và các địa phương miền Trung sẽ ở mức trên dưới -10 độ C, nhiệt độ trong ngày cũng dưới 0 độ.Khối không khí lạnh di chuyển từ phía Tây Bắc về hướng Nam, tạo các dải mây gây tuyết trên vùng biển phía Tây, dự báo tuyết sẽ rơi dày từ 1-5 cm cho tới rạng sáng ngày 15/12 tại các tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, hay vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Đồng thời, từ sáng ngày 15/12, rãnh khí áp từ phía Tây Bắc sẽ kéo đến, khiến tuyết rơi tập trung ở các địa phương Trung bộ. Dự báo tuyết sẽ rơi dày từ 2-7 cm cho tới tận đêm cùng ngày ở khu vực đất liền tỉnh Gyeonggi, phía Trung và Nam tỉnh Gangwon, phía Bắc tỉnh Bắc Chungcheong. Các địa phương còn lại và phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang được dự báo tuyết cũng sẽ rơi dày từ 1-5 cm.Tuyết đóng băng gây trơn trượt, do đó người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe ô tô cá nhân, và cẩn thận trượt ngã khi đi bộ. Người dân cũng nên dùng khăn hoặc quần áo cũ quấn quanh đồng hồ nước để tránh tình trạng đóng băng do thời thiết giá rét. Người già yếu nên hạn chế đi ra ngoài, mang quần áo, găng tay và mũ ấm trong trường hợp cần thiết phải ra ngoài.